Школу №5 в Наро-Фоминске капитально отремонтируют к сентябрю

В городе Наро-Фоминск на улице Профсоюзной продолжается капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов. По информации пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, на данный момент строительная готовность составляет 75% от общего объема работ.

Обновление образовательного учреждения ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Пресс-служба ведомства сообщила, что на объекте ежедневно трудятся более 60 специалистов и задействовано 3 единицы техники. Сейчас идет широкий фронт отделочных работ: шпатлевка и шлифовка стен, устройство наливных полов, монтаж потолков и облицовка поверхностей керамогранитом. Параллельно завершается устройство фасада, прокладываются инженерные сети. Начаты работы по благоустройству территории: разработка грунта, устройство песчано-гравийного основания под проезды и тротуары.

После ремонта здание общей площадью более 8 тысяч квадратных метров станет современным образовательным пространством, соответствующим высоким стандартам школы с углубленным изучением предметов. Здесь будут созданы все условия для качественного обучения: обновленные учебные кабинеты, специализированные лаборатории, просторные спортивные залы, столовая и медицинский блок.

Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года.