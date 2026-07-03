В Наро-Фоминске начали строить новый спортивный блок для школы №6

В Наро-Фоминске на улице Ефремова, 11 началась заливка фундамента для нового спортивного блока школы №6. Уже через полтора года здесь появятся душевые, раздевалки и просторный зал для занятий.

Проект реализует группа компаний «Остов» за счет частных инвестиций. Общая площадь одноэтажного здания с закругленными углами составит более 900 квадратных метров. В одной части расположатся душевые, раздевалки и тренерские, в другой — спортивный зал.

Подрядчик уже приступил к заливке бетонной плиты из двух частей с разницей по высоте. После завершения работ по подготовке основания начнется возведение монолитного несущего каркаса. Этот этап планируют завершить до ноября 2026 года, а затем строители приступят к возведению наружных стен.

Полное окончание всех строительно-монтажных и отделочных работ запланировано до конца 2027 года. Параллельно продолжается капитальный ремонт основного здания школы №6, который начали еще в ноябре прошлого года. Новый спортивный блок станет важным дополнением образовательной инфраструктуры города и обеспечит школьников комфортными условиями для занятий физической культурой и спортом.