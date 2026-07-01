В Нахабине продолжается капитальный ремонт дома на улице Красноармейской

В поселке Нахабино в рамках региональной программы Фонда капитального ремонта Московской области продолжается обновление многоквартирного дома № 4А на улице Красноармейской.

Строители одновременно работают над несколькими ключевыми элементами здания: ремонтируют внутренние инженерные системы, фасад, чердачное помещение и плоскую кровлю. Это позволит не только улучшить внешний вид дома, но и повысить его надежность и комфорт для жителей.

Капитальный ремонт начался 10 мая и должен завершиться 14 июля 2026 года. Генеральным подрядчиком выступает компания «Норд Сервис». Все работы находятся под контролем специалистов Фонда капитального ремонта и обеспечены пятилетней гарантией.

Этим летом жители дома получат обновленное здание с современными инженерными коммуникациями, отремонтированным фасадом и новой кровлей, что значительно повысит комфорт и безопасность проживания.