Незаконные постройки снесут в селе Виноградово

В городском округе Мытищи продолжаются работы по ликвидации самостроя. После сноса незаконных строений в деревне Болтино работы начались в селе Виноградово.

В Виноградове выявили случаи нарушений земельного, строительного и экологического законодательства, а также нарушения мер санитарной и пожарной безопасности.

«Собственникам было предоставлено достаточно времени для предъявления необходимых документов, самостоятельному демонтажу объектов и вывозу материальных ценностей», — рассказала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.

По ее словам работы начались на территории ООО «Феникс». На арендованной под благоустройство земле установили десятки вагончиков, в которых проживают постояльцы. Рабочие уде провели демонтаж ограждения и готовятся к сносу построек.

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