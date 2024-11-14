Церемония посвящения в кадеты прошла в школе № 19 в Мытищах

Церемонию приурочили к Дню воинской славы России — памятной дате, когда на Красной площади Москвы 7 ноября 1941 года прошел военный парад, участники которого отправились на бой с фашистами.

Почетное звание «Кадет» теперь будут носить 23 ученика 10 «К» класса. Школьники приняли это решение осознанно и при поддержке родителей готовились стать кадетами несколько лет. Ребята поклялись готовить себя к службе Отечеству и быть настоящими патриотами, проявляя только лучшие человеческие качества.

С важным событием в их жизни кадетов пришли поздравить депутат окружного совета Григорий Шаповалов, замруководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Игорь Дойников, почетные граждане поселка Пироговский, представители управления образования администрации городского округа, учителя, ученики 11-го кадетского класса и родители. Они пожелали школьникам быть достойными полученного ими высокого звания.

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