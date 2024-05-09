В Мытищинской галерее искусств открылась выставка ко Дню Победы | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 20:06 В Мытищинской галерее искусств открылась выставка ко Дню Победы пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Празднование Дня Победы началось с открытия выставки Ассоциаций художников городского округа Мытищи в галерее искусств. Мероприятие началось с минуты молчания.

Открывая выставку, председатель Ассоциации молодых художников Алексей Моисеев отметил, что на выставке представлено 120 работ от 60 художников

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«Эта выставка — знак любви к нашей большой стране», — прокомментировал Алексей Моисеев

Среди многочисленных картин — работа Ольги Даутовой, датированная этим годом. На ней Илья Каркавин. Молодой парень с Алтая, участник специальной военной операции, служивший в глубинной разведке. Их группа выполнила множество задач, благодаря чему удалось подбить десятки единиц вражеской техники. 9 ноября при минометном обстреле он прикрыл собой сослуживца-офицера, получив при этом тяжелые осколочные ранения. Спасенный им товарищ более 10 км нес раненого Илью на себе до госпиталя, но, к сожалению, спасти его не удалось. Указом Президента ему посмертно присвоено звание Героя России. Он стал самым молодым Героем России.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В экспозиции также представлены работы талантливых мытищинских художников как на военную тематику, так и посвященные весне, выполненные в различных жанрах и стилях — от классической живописи и графики до современных направлений искусства.

Открытие выставки закончилось праздничным концертом от женского академического хора «Элегия».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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