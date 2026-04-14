В Мытищинской галерее искусств открылась выставка акварели Сергея Алдушкина

В Мытищинской галерее искусств открылась выставка «Акварель» заслуженного художника России и Республики Марий Эл Сергея Алдушкина. В экспозиции — более 110 работ: пейзажи, портреты, натюрморты и городские виды.

Среди них — портрет актрисы Вахтанговского театра Марии Волковой. Художник создавал серию образов известных современников, стремясь передать не только внешность, но и внутренний характер героев. Сам Алдушкин признается, что выбирает сюжеты сердцем — пишет то, что его по-настоящему трогает.

В залах представлены работы, которые автор считает своим «золотым фондом» — наиболее значимые и любимые картины. Это пейзажи родной деревни, сцены городской жизни и портреты современников.

Несмотря на академическое образование, художник выбрал акварель как основную технику. Он отмечает, что именно с ней у него сложился творческий союз на долгие годы. Выставка будет работать до 3 мая.