Выставку акварельной живописи Сергея Алдушкина откроют в Коломне

20 февраля в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» пройдет открытие выставки акварельной живописи заслуженного художника России и Республики Марий Эл Сергея Алдушкина. Мероприятие посвящено Году единства народов России, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке будут представлены произведения из золотой коллекции автора, выполненные в разные годы в технике акварельной живописи, а также картины мастера из фондов Коломенской картинной галереи.

Сергей Алдушкин — мастер акварельной живописи, который работает в традициях русской реалистической школы. Он участвовал во многих отечественных и международных художественных выставках. В его произведениях представлены пейзажи среднерусской природы, городов России и зарубежья, натюрморты с предметами повседневного быта, колоритные интерьеры деревенских домов.

Работы Сергея Алдушкина можно увидеть в основной экспозиции Марийского музея изобразительных искусств, в коллекциях историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова, в живописных коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры и Общества любителей русской живописи, а также в частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка продолжит работу до 22 марта. Подробная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» [domozerova.ru](https://domozerova.ru/events/post/akvarel-aldushkin).