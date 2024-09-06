Тренинги по развитию корпоративной культуры пройдут в больнице Мытищ

Медики Мытищ смогут пройти тренинги по развитию корпоративной культуры. В сентябре уже запланированы игры в пейнтбол и совместное посещение культурных мероприятий.

Стратегическая сессия для председателей первичных профсоюзных организаций медицинских учреждений Подмосковья и лидеров молодежных советов прошла в Москве. Мероприятие в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского посетили председатель первичной профсоюзной организации Мытищинской больницы Любовь Кикоть и председатель молодежного совета Мария Лукашина.

«Формирование корпоративной культуры — процесс не быстрый и не простой. В рамках сессии нам удалось совместно со спикерами определить наши слабые и сильные стороны», — поделилась Кикоть.

Для профилактики профвыгорания и налаживания культуры общения в Мытищинской больнице проведут ряд мероприятий: товарищескую игру по пейнтболу и культурный выезд.

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