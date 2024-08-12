Гала-матч хоккейного турнира за кубок Овечкина прошел в Мытищах

Гала-матч легенд хоккея прошел в Мытищах в финале турнира за кубок Александра Овечкина. Его посетили порядка шести тысяч зрителей.

Участниками турнира стали юноши 2012 года рождения из России, Беларуси и Казахстана. На протяжении недели они боролись за главный приз. Матчи проходили на «Красногорск Арене» имени Петрова и «Арене Мытищи» имени Шалимова.

В день финала в Мытищах состоялся гала-матч. На льду встретились команды Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова. Участниками матча стали звезды отечественного хоккея: Евгений Малкин, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Григорий Панин, Кирилл Марченко, Кирилл Капризов, Александр Романов, Сергей Соин, Алексей Сопин. Губернатор Московской области Андрей Воробьев перед началом игры сделал символическое вбрасывание шайбы вместе с министром спорта России Михаилом Дегтяревым.

Игра закончилась вничью со счетом 6:6. Также прошел финальный матч юношеского турнира, в котором победу одержал московский «Спартак».

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