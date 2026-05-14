В Мытищах специалисты БТИ завершили инвентаризацию нового многофункционального здания

Специалисты Мытищинского филиала ГБУ «БТИ Московской области» выполнили кадастровые работы и техническую инвентаризацию 16-этажного многофункционального здания на улице Троицкая в городе Мытищи.

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: — замеры всех помещений; — подготовка поэтажных планов и экспликаций; — составление технического паспорта и технического плана объекта недвижимости.

Многофункциональный комплекс представляет собой инвестиционный отель бизнес-класса с общей площадью 27 676 квадратных метров. В здании предлагаются различные варианты проживания: от компактных студий до просторных номеров формата 3евро. Уникальная архитектура обеспечивает красивые виды из всех номеров, а на первых этажах размещена гостиница.

Прилегающая территория благоустроена, созданы комфортные места для прогулок и отдыха. В шаговой доступности находятся детские сады, школы, медицинские учреждения, магазины и кафе.

