Глава Мытищ Юлия Купецкая провела личный прием жителей

Очередная встреча главы муниципалитета Юлии Купецкой с жителями прошла 11 ноября в администрации городского округа. Горожан волновали вопросы благоустройства, работы управляющей компании и установки камер видеонаблюдения в домах.

Юлия Купецкая приняла решение о дополнительном обследовании территории в микрорайоне 25А, которое будут проводить областное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, управляющая компания и представители подрядчика, строящего школу в микрорайоне.

Также будет проведено собрание собственников жилых домов, на котором обсудят установку дополнительные камер в подъездах и модернизацию системы видеонаблюдения.

На все обращения граждан были даны ответы сразу на приеме, а вопросы, которые требовали дополнительной проработки, передали профильным специалистам.

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