Участок бульвара Ветеранов в Мытищах реконструируют

Координатор местного отделения «Единой России» Андрей Гореликов, активисты партии и комиссия проверили реконструкцию участка на бульваре Ветеранов в Мытищах. Подрядчик увеличит пропускную способность проезжей части.

Реконструкция бульвара Ветеранов проходит в рамках партийного проекта «Безопасные дороги».

«Проведя осмотр, мы убедились, что работы по реконструкции проезжей части бульвара Ветеранов выполняются в соответствии с установленными стандартами и требованиями. Вдобавок, мы обратили внимание на пропускную способность дороги, которая также играет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения», — сказал Андрей Гореликов.

Комиссия выяснила, что реконструкция проходит успешно. Проезжая часть станет более безопасной и комфортной для всех участников дорожного движения.

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