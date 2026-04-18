В Мытищах расчистили русло реки Раздериха для снижения риска подтоплений

В Мытищах расчистили русло реки Раздериха, которая ранее регулярно выходила из берегов и создавала угрозу подтоплений для жителей деревни Шолохово. Об этом рассказали в сюжете 360.ru.

Еще недавно из-за заросшего русла вода плохо проходила, и во время сильных дождей или таяния снега затапливало дома, детскую площадку и другие объекты.

По словам директора управления экологии Мытищ Алексея Королева, проблему удалось решить за две недели специалисты очистили участок реки протяженностью около 3,6 километра — убрали поваленные деревья, кустарник, сухостой и мусор.

«Пропускная способность реки увеличена, уровень в реке не повышается, что тоже положительно сказывается на деревне Шолохово, которая находится выше по течению», — отметил Королев.

В период паводка специалисты держали постоянную связь с местными жителями и контролировали ситуацию. Сами жители подтверждают изменения. После расчистки поток стал слабее.

В Павловском Посаде также проводятся противопаводковые мероприятия.