Подготовка к безопасному пропуску паводковых вод началась в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском городском округе проводится комплекс мероприятий, направленных на безаварийный пропуск паводковых вод в 2026 году. Работа организована на основании постановления главы округа от 16 февраля 2026 года № 13.

Также в муниципалитете продолжает работу противопаводковая комиссия, созданная постановлением главы округа в 2024 году. Обновленный состав комиссии утвержден постановлением от 16 февраля 2026 года № 12.

18 февраля состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором обсудили подготовку к весеннему паводку и определили основные задачи для всех задействованных служб. 🌊

На территории округа организован круглосуточный мониторинг водных объектов. Специалисты МКУ «ЕДДС-112» ведут наблюдение за уровнем воды в реке Клязьме с использованием электронных вешек.

По состоянию на 31 марта 2026 года уровень воды в реке сохраняется в безопасных пределах. С 10 марта ведется ежедневный мониторинг паводковой ситуации через территориальные отделы администрации, старост деревень и председателей уличных комитетов. Вся информация оперативно передается дежурным службам ЕДДС.

В ходе подготовки к паводкоопасному периоду определены территории, требующие особого внимания. В числе возможных зон подтопления:

— СНТ «Клязменское»;

— коттеджный поселок «Дубрава-3»;

— деревня Ковригино.

В настоящее время из-за таяния снега и подъема уровня грунтовых вод фиксируются отдельные сообщения о локальных подтоплениях придомовых территорий. Каждое обращение рассматривается индивидуально, при необходимости организуется откачка воды.

В округе реализуется комплекс превентивных мер. Руководителям сельскохозяйственных предприятий, садоводческих и дачных товариществ рекомендовано своевременно очищать и углублять дренажные канавы, а также организовывать системы водоотведения.

Особое внимание уделяется уборке мусора, сухостойных и поваленных деревьев вдоль русел рек и ручьев, чтобы исключить заторы и снизить риск подтоплений.

ГУП МО «Мособлводоканал» сформировал запас реагентов и обеззараживающих средств, подготовил откачивающее оборудование и усилил контроль за работой канализационных насосных станций и очистных сооружений.

МБУ «Благоустройство Павловский Посад» подготовило технику и оборудование для участия в противопаводковых мероприятиях, проводит очистку ливневой канализации, дренажных колодцев и осмотр инженерной инфраструктуры.

Оперативное реагирование на обращения жителей по фактам подтоплений обеспечивает МКУ АСФ «Спасатель».

Для ликвидации возможных последствий паводка сформирована группировка сил и средств в составе:

— 172 человек личного состава;

— 46 единиц техники;

— 2 плавсредств.

В нее входят подразделения МЧС России, «Мособлпожспас», сотрудники полиции, медицинские службы, Роспотребнадзор, энергетические и коммунальные организации, а также аварийно-спасательные формирования округа.

Жителям напоминают, что при возникновении нештатных ситуаций, связанных с подтоплениями, необходимо обращаться по единому номеру 112.

Сроки прохождения пика паводка зависят от погодных условий и интенсивности снеготаяния. Ситуация находится на постоянном контроле оперативных служб.

В период паводка жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности: не приближаться к разлившимся водоемам, не пересекать подтопленные участки на автомобиле или пешком, следить за состоянием дренажных канав и своевременно сообщать о подтоплениях в экстренные службы.