В Мытищах прошла встреча Клуба экспортеров Московской области

В офисе группы компаний «Специальные системы и технологии» (ССТ) в городском округе Мытищи состоялась встреча Клуба экспортеров Московской области. Это первая встреча, которая прошла на выездной площадке.

Около 20 представителей крупного и среднего бизнеса, предприятий промышленной отрасли, включая ООО «Русскарт», ООО «Гермес», ООО «Зэт Энерго», ООО «Изолятор-ВВ» и другие, обсудили финансовые и нефинансовые меры региональной поддержки. Темы включали логистику в условиях санкций, новые платежные каналы, сертификацию, адаптацию продуктов для зарубежного рынка и господдержку.

Организаторами встречи выступили представители Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (ВЭД). Спикерами стали представители акционерного общества «Российский экспортный центр», «Государственного фонда развития промышленности Московской области», Торгово-промышленной палаты Московской области и Московского областного союза промышленников и предпринимателей.

Исполнительный директор фонда поддержки ВЭД МО Ольга Щеголева отметила, что спикеры познакомили бизнес с линейкой своих продуктов для поддержки и оптимизации процессов, а промышленники обменялись практическим опытом. Фонд ждет новые компании для вступления в клуб и рад приветствовать всех.