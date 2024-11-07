Финал осенней игры КВН пройдет в Мытищах 8 ноября

Кубок главы городского округа Мытищи разыграют на сцене молодежного центра «Импульс». За почетный трофей будут бороться финалисты осеннего сезона.

Мероприятие станет для веселых и находчивых не только прекрасной возможностью показать свое мастерство и творческий потенциал. Команды смогут пообщаться с единомышленниками, получить ценный опыт и заряд позитивных эмоций.

Участники игры долгое время готовились к этому событию. Результатом станет яркое незабываемое шоу. Жителей и гостей города приглашают поддержать команды и насладиться искрометными шутками и захватывающими номерами.

Финальная игра начнется в молодежном центре «Импульс» 8 ноября в 15:30 по адресу: Силикатная улица, дом 12.

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