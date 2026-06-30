В Мытищах продолжается реконструкция Пироговского шоссе

В городском округе Мытищи на Пироговском шоссе продолжается активная фаза реконструкции. Строители занимаются возведением временного путепровода длиной свыше 80 метров из металлоконструкций. После монтажа новой конструкции планируется демонтаж левой части старого сооружения и строительство на его месте нового объекта. Это позволит перенаправить транспортные потоки и освободить участок для дальнейшего возведения постоянного путепровода.

На данный момент на объекте уже проведены работы по перекладке инженерных сетей, включая устройство ливневой канализации и вынос сетей связи. Также смонтированы два локальных очистных сооружения и проведено переустройство сетей газопровода. Практически завершено асфальтирование — покрытие уложено на 95%.

Сейчас строители погружают сваи для временного путепровода — из 12 запланированных уже погружено 9. В работах задействовано 16 человек. Полное завершение второго этапа реконструкции запланировано до 2027 года.

Напомним, что в конце прошлого года специалисты завершили строительство правой части путепровода с двумя полосами движения. Участок шоссе от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды был расширен до четырех полос. После завершения реконструкции движение по новому постоянному путепроводу организуют по трем полосам. Кроме того, в рамках проекта будет построена велопешеходная дорожка длиной более 200 метров.