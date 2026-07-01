В Мытищах продолжается реконструкция Осташковского шоссе

В городском округе Мытищи продолжается масштабная реконструкция Осташковского шоссе. На данный момент выполнено около 22% от общего объема основных работ.

На участке, который ведет к Железнодорожной улице, уже закончили выемку грунта и обратную засыпку рабочего слоя. Здесь также смонтировали дождеприемную канализацию, и в ближайшие семь дней специалисты планируют установить колодцы.

На втором участке, у въезда на Мытищинскую скоростную хорду, дорожное покрытие уже заасфальтировано, сейчас ведется монтаж бортового камня. В течение десяти рабочих дней планируется открыть левую сторону движения на отрезке от хорды до пересечения с улицей Прибрежной. Протяженность этого участка составляет 500 метров. После запуска движения транспорт переключат на новую сторону, что позволит продолжить работы на освободившемся участке.

Полностью завершить реконструкцию планируется в третьем квартале 2027 года. После окончания работ дорога расширится до четырех полос. Проект также предусматривает строительство кольцевой развязки на пересечении Осташковского шоссе, улицы Прибрежной в деревне Подрезово и дороги «Осташковское шоссе — Ульянково». Кроме того, вдоль всего обновленного участка появятся тротуары и велопешеходные дорожки.