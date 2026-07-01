Мост через реку Клязьму в Мытищах реконструируют к 2028 году

В подмосковном городе Мытищи в микрорайоне Пирогово идет реконструкция моста через реку Клязьму. Сейчас общая строительная готовность объекта составляет 37%.

В рамках проекта планируется построить новый двухполосный мост рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. На площадке работают 55 строителей, шесть инженерно-технических специалистов и задействовано восемь единиц техники. Завершить работы планируется в первом квартале 2028 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«На искусственном сооружении продолжается сварка пролетного строения. Параллельно строители приступили к монтажу барьерного и перильного ограждений», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Одновременно продолжаются дорожные работы на улице Фабричной и улице Сазонова. В рамках работ также планируется реконструировать участок дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной общей протяженностью свыше 1,1 километра. Будут обустроены разворотные петли и съезды на прилегающую улично-дорожную сеть, в частности, на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Для удобства и безопасности жителей будут оборудованы наземные пешеходные переходы, пешеходная зона и остановки общественного транспорта.

Новый мост значительно улучшит дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово, обеспечив еще один удобный выезд на Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе.