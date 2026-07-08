В Мытищах модернизируют системы водоснабжения и водоотведения

В поселке Здравница городского округа Мытищи продолжаются работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

На водозаборном узле уже проложены сети, заменены скважины, отремонтированы два из трех резервуаров чистой воды. В работах задействовано 20 человек и 4 единицы спецтехники.

На дворовых территориях улицы Дубки завершается установка четырех колодцев — три уже смонтированы, четвертый устанавливают сегодня. Рабочие планируют завершить работы до конца недели.

Главный инженер проекта Олег Снеговский сообщил, что общий уровень готовности составляет 38%. Подрядчик намерен нарастить темпы, чтобы завершить обновление водозаборного узла в установленный срок — 31 июля.

Инфраструктура эксплуатируется с 1960 года и за 64 года исчерпала свой ресурс. Сети обеспечивают водой больницу, школы, детские сады и многоквартирные дома двух поселений, поэтому реконструкция имеет высокую социальную значимость.

Кроме того, в деревне Свиноедово ведется обновление очистных сооружений. Оба проекта взаимосвязаны и являются частью комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры.

После завершения всех работ водоснабжение станет надежнее: закольцованная система позволит при авариях переключать подачу на другую ветку, и жители не заметят отключений. В результате качество водоснабжения улучшится для более чем 1,5 тысячи жителей и местной больницы.