Ремонт музыкальной школы завершился в Дедовске
Полностью готова после ремонта музыкальная школа в Дедовске. Привели в порядок и территорию вокруг здания.
У школы сделали тропинки из асфальта, подъездную дорогу, уложили газон. Внутри здания отремонтировали водосточную систему, провели земляные работы у фундамента.
На глубине трех метров очистили, отштукатурили, утеплили, установили приямки, вывезли грунт, провели гидроизоляцию стен подвала. Последними работами стали ремонт цоколя здания, установка козырьков, монтаж ливневок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про открытие музыкальной школы в Королеве.
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