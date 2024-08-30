Капремонт теплосетей и открытие музыкальной школы. Главные темы встречи Воробьева с главой Королева

В этом году в Королеве откроют после капремонта три образовательных учреждения и стадион, достроят музыкальную школу, а также благоустроят сквер имени Ленина. Об этих и других планах губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава наукограда Игорь Трифонов.

На встрече затронули такие аспекты, как: подготовка к новому отопительному сезону, развитие медицины в Королеве и модернизация школ.

«Мы с вами при общении с жителями говорили и о капитальном ремонте школ по президентской программе, и о достройке школы, которая, к сожалению, была брошена нерадивым застройщиком. Мы обязательно и этот вопрос решим. Большая работа идет по модернизации системы ЖКХ, я очень надеюсь, что вы также держите руку на пульсе», — обратился к главе округа Воробьев.

ЖКХ

В Королеве ведется активная работа по обновлению коммунального хозяйства. Так, в округе построили новую котельную на Пионерской улице, а также модернизировали две магистрали протяженностью почти три километра.

В предстоящие два года планируется обновить водоводы, а также капитально отремонтировать основные тепловые магистрали. До конца 2026 года также модернизируют четыре котельные: «3,3А» в Юбилейном микрорайоне, «Текстильщик», «Самаровка» и «Альфа-Лаваль».

По словам Трифонова, подготовка к осенне-зимнему сезону будет выполнена в срок в полном объеме. Он подчеркнул, что риски начала отопительного периода отсутствуют.

Образование