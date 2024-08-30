Капремонт теплосетей и открытие музыкальной школы. Главные темы встречи Воробьева с главой Королева
Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Королева
В этом году в Королеве откроют после капремонта три образовательных учреждения и стадион, достроят музыкальную школу, а также благоустроят сквер имени Ленина. Об этих и других планах губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава наукограда Игорь Трифонов.
На встрече затронули такие аспекты, как: подготовка к новому отопительному сезону, развитие медицины в Королеве и модернизация школ.
«Мы с вами при общении с жителями говорили и о капитальном ремонте школ по президентской программе, и о достройке школы, которая, к сожалению, была брошена нерадивым застройщиком. Мы обязательно и этот вопрос решим. Большая работа идет по модернизации системы ЖКХ, я очень надеюсь, что вы также держите руку на пульсе», — обратился к главе округа Воробьев.
ЖКХ
В Королеве ведется активная работа по обновлению коммунального хозяйства. Так, в округе построили новую котельную на Пионерской улице, а также модернизировали две магистрали протяженностью почти три километра.
В предстоящие два года планируется обновить водоводы, а также капитально отремонтировать основные тепловые магистрали. До конца 2026 года также модернизируют четыре котельные: «3,3А» в Юбилейном микрорайоне, «Текстильщик», «Самаровка» и «Альфа-Лаваль».
По словам Трифонова, подготовка к осенне-зимнему сезону будет выполнена в срок в полном объеме. Он подчеркнул, что риски начала отопительного периода отсутствуют.
Образование
Совсем скоро школьники сядут за парты. В этом году образовательные учреждения в Королеве примут почти 29 тысяч человек. В округе уделяют большое внимание качеству образования. В этих целях в 2024 году в Королеве капитально обновили дошкольное отделение гимназии № 11, а также школы № 10 и № 22.
Этой осенью откроется обновленный стадион «Чайка». На объекте обновили трибуну и подтрибунные помещения, установили новые спортплощадки, современную систему освещения и табло.
Помимо этого, запланировано строительство новой музыкальной школы в Юбилейном микрорайоне, а к 1 сентября 2025 года ожидается открытие нового корпуса и основного реконструированного здания школы № 1.
Здравоохранение
В наукограде реализуют масштабный проект по строительству поликлиники, рассчитанной на тысячу посещений в смену. Медучреждение расположится на улице Циолковского. Его открытие запланировано на 2027 год.
«Запрос на новую поликлинику звучал очень и очень заметно. Поэтому мы в начале этого года начали строительство, сложное строительство, потому что есть большие трудности с переносом коммуникаций. Но поликлинику мы должны построить», — отметил Воробьев.
Благоустройство
«В этом году мы завершаем благоустройство сквера в центральной части города. На следующий год будем делать благоустройство сквера возле проходной РКК „Энергия“, нашего крупнейшего работодателя», — уточнил глава округа.
Одна из приоритетных задач Королева — привлечение инвестиций. Сейчас на разных этапах реализации в округе 16 проектов на общую сумму 6,1 миллиарда рублей. Это позволит создать в наукограде свыше 800 рабочих мест.
Выборы
В заключение встречи губернатор напомнил, что с 6 по 8 сентября в Подмосковье будут проходить выборы в местный Совет депутатов. Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно.
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