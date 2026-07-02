В музейно-выставочном комплексе Люберец открылась выставка работ Марка Шагала

Фото: Большое место в жизни художника занимала Белла, его жена и муза. / Наталья Лымарь

В музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы начала работу выставка под названием «Марк Шагал. Под единым небом». Посетители могут увидеть более 110 графических работ знаменитого художника, охватывающих разные периоды его творчества.

Заведующая отделом развития музейно-выставочного комплекса Люберец Юлия Головня рассказала о самых интересных экспонатах. Среди них — иллюстрации к Библии, выполненные в графическом стиле. Также представлены работы к «Мертвым душам» Гоголя, которые Шагал создал по заказу французского издателя во время своей эмиграции.

Экспозиция интересна не только с художественной, но и с исторической точки зрения. Как пояснила Юлия, Марк Шагал тесно связан с Люберецким округом: в 1921–1922 годах он жил и работал в Малаховке, преподавая рисование в детской еврейской колонии.

На выставке также представлены графические работы, посвященные Белле — жене и музе художника. Совместные фотографии пары помогают понять глубину их чувств.

Название выставки «Марк Шагал. Под единым небом» отражает важную тему в творчестве художника — небо, которое всегда было над его головой, где бы он ни находился.

Графические работы Марка Шагала можно увидеть в Люберцах до 6 сентября. Музейно-выставочный комплекс работает со среды по воскресенье с 10 до 19 часов.