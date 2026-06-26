В музейно-выставочном комплексе Люберец открылась выставка работ Гюстава Доре

В музейно-выставочном комплексе Люберец начала работу выставка «Шедевры Гюстава Доре». Экспозиция посвящена творчеству знаменитого французского художника-иллюстратора XIX века.

Гюстав Доре известен как график, живописец и скульптор. Он не получил художественного образования, но, изучая картины и гравюры в Лувре и Национальной библиотеке, создал новый стиль в искусстве. Его иллюстрации отличаются богатством эмоций и точно передают сюжет произведений.

Доре иллюстрировал множество литературных шедевров, включая «Божественную комедию» Данте, произведения Мильтона, Сервантеса, Теннисона и других авторов. Его работы прославили многие произведения мировой литературы.

Выставка будет открыта до 30 августа. Дополнительную информацию можно найти на сайте музейно-выставочного комплекса г. Люберцы [mvkmuseum.ru/dore](https://mvkmuseum.ru/dore).