В музейно-выставочном комплексе Люберец откроется выставка работ Марка Шагала

19 июня в музейно-выставочном комплексе Люберец начнет работу выставка «Марк Шагал. Под единым небом». На ней будут представлены подлинные графические работы художника-авангардиста из коллекции Павла Башмакова, владельца одного из крупнейших частных собраний графики мастера.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, выставка представляет собой ретроспективу ключевых моментов в творчестве Марка Захаровича Шагала. Посетители смогут увидеть более 110 оригинальных графических работ одного из самых известных модернистов ХХ века.

На выставке будут представлены офорты к «Мертвым душам» Н. Гоголя, красочные литографии на библейские сюжеты, произведения, связанные с Витебском и Парижем. Отдельная часть экспозиции посвящена жене и музе художника — Белле. Кроме того, посетители увидят альбом с фотографиями, на одной из которых Шагал запечатлен в подмосковной Малаховке, где он преподавал рисование в Еврейской детской колонии им. III-го Интернационала.

Выставка будет открыта до 6 сентября. Подробная информация размещена на сайте Музейно-выставочного комплекса Люберец.