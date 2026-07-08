В музее-заповеднике Сергиева Посада откроется выставка картин Елены Комаровой

10 июля в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике стартует персональная выставка художницы Елены Комаровой «Краски времени». На экспозиции будут представлены живописные произведения из нового цикла автора — «Летописи».

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, художница впервые обратилась к образам русской средневековой истории. Цикл «Летописи» — это авторское осмысление Лицевого летописного свода эпохи Ивана Грозного. Свод создали в период с 1568 по 1576 год в Александровской слободе. На полотнах посетители увидят ключевые исторические сюжеты: Куликовскую битву, строительство Московского Кремля, жизнь Ивана Грозного и другие события.

Елена Комарова — выпускница Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Академии Художеств СССР. Она является членом Творческого Союза Художников России и Московского союза художников, имеет звание «Заслуженный художник Европы» и является действительным членом Петровской академии наук и искусств. В начале творческого пути Елена Константиновна занималась художественным текстилем, но сегодня среди ее работ доминирует живопись, близкая к импрессионизму.

Выставка будет открыта до 13 сентября. Подробную информацию можно найти на сайте Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника [sp-mz.ru](https://sp-mz.ru/expo/-kraski-vremeni-personalnaya-vystavka-eleny-komarovoi).