В музее-заповеднике «Горки Ленинские» появились автоматы с кормом для белок

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» создали условия для правильного питания белок. На популярных туристических маршрутах установили автоматы, в которых можно купить кедровые орехи и фундук в скорлупе для пушистых обитателей парка.

Автоматы разместили около отеля «Усадьба Горки», в мемориальной зоне заповедника, а также у музея «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле».

Кроме того, на территории музея развесили новые кормушки и бельчатники. Домики для белок разместили на высоте пяти метров. Их установка оказалась непростой задачей, но теперь конструкции украшают парк и стали надежным пристанищем для зверьков.

Гостей музея-заповедника предупреждают: белок можно кормить нечищеными орехами (кедровыми, грецкими, каштанами, фундуком), семечками подсолнуха, тыквы, дыни, желудями, ягодами, сухофруктами. Под запретом — миндаль, арахис, соленое, сладкое, жареное, а также любые снеки.

Интересно, что Владимир Ленин, проживавший в усадьбе Горки с 1918 по 1924 год, умел подзывать белок. Он складывал ладони рупором, звал зверька словом «чока» и при этом постукивал двумя грецкими орешками.