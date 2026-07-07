В Дмитровском кремле пройдет экскурсия по фондохранилищу живописи

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 11 июля пройдет экскурсия «Музыка для глаз». Посетители увидят редкие экспонаты из фондов музея.

Хранитель коллекции Светлана Шишонкова расскажет гостям об истории формирования музейного собрания и о том, как реставраторы возвращают полотна к жизни. Особое внимание будет уделено серии портретов русских удельных великих князей и царей, написанных крепостными художниками. Также посетители увидят портреты Рюриковичей и Романовых, заказанные Степаном Степановичем Апраксиным. Эти экспонаты находятся в музее Дмитровского края с 1927 года.

Обратите внимание, что для посещения экскурсии необходима предварительная запись и документ, удостоверяющий личность.

Начало экскурсии — в 11:00. Возрастное ограничение — 12+.

Адрес: Московская область, город Дмитров, Историческая площадь, дом 16.