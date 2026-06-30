В музее Менделеева в Солнечногорске пройдет фестиваль «Усадебное лето»

4 июля в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в усадьбе Шахматово городского округа Солнечногорск пройдет фестиваль «Усадебное лето». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Праздник начнется с экскурсии по усадьбе, где гости услышат увлекательные истории. Затем участников ждет игра в крокет на березовой аллее. Под липами пройдут турнир в лото и мастер-класс по изготовлению книжной закладки в технике набойки.

Атмосферу праздника создаст выступление коллектива русских народных инструментов. Гости смогут попробовать варенье, приготовленное по старинным рецептам, с ароматным чаем на чайной станции.

Завершится фестиваль мастер-классом по изготовлению куклы-берегини.

Начало мероприятий запланировано на 11:00. Возрастное ограничение: 6+.

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.