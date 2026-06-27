В музее-заповеднике Чайковского открылся XII Международный фестиваль искусств

В музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин стартовал XII Международный фестиваль искусств. Открытие прошло 26 июня в 20:00 на улице Чайковского.

На церемонии выступили художественный руководитель Юрий Башмет, министр культуры Подмосковья Василий Кузнецов и глава округа Василий Власов. Затем наградили стипендиатов премии «Одаренные дети» от губернатора Андрея Воробьева.

После церемонии полторы тысячи зрителей насладились исполнением классических произведений. Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» сыграл композиции Чайковского и международные шедевры. Гости услышали полонез из оперы «Евгений Онегин», колыбельную Майкова, серенаду Романова и выступление солистки Чжан Мэнвэнь из Китая.

Особое место заняли произведения для виолончели и оркестра: анданте кантабиле в исполнении Шарля Ределле и вариации на тему рококо с участием Александра Князева. Также прозвучали три пьесы для скрипки и оркестра — размышление, мелодия и вальс-скерцо. Вечер завершился увертюрой-фантазией «Ромео и Джульетта».

Несмотря на переменчивую погоду, зрители насладились концертом под открытым небом в окружении природы и ароматно цветущих кустов жасмина. Атмосферу дополнила двойная радуга, появившаяся над фестивалем.