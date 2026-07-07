В музее-заповеднике «Архангельское» прошла премьера спектакля «Сияние»

На фестивале «А-Сияние» 4 и 5 июля в музее-заповеднике «Архангельское» состоялась премьера спектакля «Сияние». Более двух тысяч зрителей увидели постановку, которая стала центральным событием фестиваля.

Спектакль получил свое название в честь княгини Зинаиды Юсуповой, последней владелицы усадьбы Архангельское. Ее партию исполнила прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева. Музыкальным руководителем проекта выступил дирижер Филипп Чижевский с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е. Ф. Светланова.

Спектакль был поставлен специально для Архангельского хореографом Павлом Глуховым и художником-постановщиком Марией Трегубовой. Для премьеры в Большом партере парка Музея возвели амфитеатр под открытым небом. Всего в «Сиянии» были заняты 24 танцовщика из двух трупп: Context и musicAeterna Dance.

Продюсерами постановки выступила команда международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. В дни открытия фестиваля также прошла дневная программа, подготовленная Context. Diana Vishneva. В ее рамках состоялись кинопоказы и обсуждения фильмов «Кабаре» и «Танцовщица».

«Первый день рождения фестиваля „А-Сияние“ состоялся. Невероятная энергетика от спектакля „Сияние“ показала, что прошлое и будущее здесь, в Архангельском, говорят на одном языке», — поделилась впечатлениями генеральный директор музея-заповедника «Архангельское» Елена Харламова.