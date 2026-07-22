Премьеру музыкальной программы о Прокофьеве проведут в Архангельском 29 августа

В музее-заповеднике «Архангельское» 29 августа состоится премьера музыкальной программы «Прокофьев 135: эпос и миф». Автор программы — художественный руководитель и основатель Continuum Orchestra Никола Мельников.

Мероприятие проходит в рамках фестиваля музея-заповедника «А-Сияние». Оно станет первым в России и мире событием, объединяющим классическую музыку с электронной, видеоартом и искусственным интеллектом. Программа изменит представление о взаимодействии классической музыки с историческим пространством и современными технологиями.

«Прокофьев 135: эпос и миф» — это не просто концерт, а рождение нового художественного языка. Он объединит симфоническую мощь, античную скульптуру, архитектуру усадьбы и аудиореактивные AI-технологии.

В программе вечера уникальный триптих:

«Александр Невский» (op. 78): эпическая кантата о столкновении народов и силе духа;

«Полночь» (мировая премьера): авторская работа Николы Мельникова по фрагментам из балета «Золушка» (op. 87);

«Ромео и Джульетта» (сюита №2, op. 64ter): кульминация вечера и апогей эмоционального напряжения.

Впервые в истории усадьбы визуальный ряд концерта станет полноценным участником действа. Аудиореактивные AI-скульптуры, управляемые в реальном времени, будут реагировать на каждое изменение динамики оркестра и жест дирижерской палочки.

Билеты на уникальное событие уже в продаже. Приобрести их можно на сайте музея-заповедника «Архангельское».