Спектакли по произведениям Чехова представят в музее-заповеднике «Мелихово»

В усадьбе музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» 4 июля театр «Чеховская студия» представит спектакль «Психопаты». Он станет частью летнего театрального open-air.

Спектакль «Психопаты» — это сценическая композиция из пяти рассказов А. П. Чехова. Постановщиками выступили три молодых режиссера: выпускники Российской академии театрального искусства Кирилл Лоскутов, Артем Баскаков и Рустем Фесак. В спектакле герои ищут выход из безвыходной ситуации, с которой может столкнуться каждый человек.

Подробнее о спектакле, а также билеты и даты показов можно найти на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

В рамках летнего театрального open-air в музее-заповеднике «Мелихово» 11 июля Мелиховский театр представит спектакль «Дядя Ваня». В нем герои пьесы проживают свои истории, которые объединяются в общую драму жизни.

Действие пьесы происходит в усадебных пейзажах Мелихова, где Антон Павлович Чехов жил и работал над произведением. Мелихово стало прообразом усадьбы Войницких. А врачебная деятельность Антона Павловича в Серпуховской земской управе и в Мелихове послужила основой для создания образа доктора Астрова.

Начало спектаклей в 19:00. 16+.

Подробная информация, билеты и даты показов спектакля «Дядя Ваня» также доступны на сайте.