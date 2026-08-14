В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» отметят «Три Спаса»

22 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», расположенном в городе Чехове Московской области, пройдет ежегодный праздник народных традиций «Три Спаса в Мелихове». Посетители смогут за один день отпраздновать Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы.

На мероприятии будут организованы активные площадки. Участники смогут сыграть в необычные «яблочные шашки», принять участие в мастер-классах и насладиться театрализованными инсценировками рассказов А. П. Чехова.

Фолк-арт проект «Мода от народа» познакомит посетителей с традиционными нарядами разных регионов России. Гости увидят подлинные этнографические костюмы из частных собраний и коллекций Центра «Истоки», а также смогут полюбоваться дефиле современной одежды в этническом стиле.

В рамках праздника пройдет художественно-просветительский выставочный проект «Дом с самоваром». В экспозиции будут представлены предметы из коллекции художника и педагога, члена Творческого союза художников России Екатерины Ульяновой. Посетители узнают историю появления самовара и познакомятся с тонкостями традиционного русского чаепития.

Музыкальное сопровождение праздника предложит гостям вспомнить народные песни, романсы и ретро-хиты под аккомпанемент оркестра «Мелодии России». Программа «Родные напевы» лауреата всероссийских и международных конкурсов, певицы Анастасии Орловой поддержит атмосферу традиционной русской усадьбы звуками народной музыки.

Начало праздника запланировано на 12:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».