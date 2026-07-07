В музее Серпухова состоится лекция о жизни и творчестве Айвазовского

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, на лекции зрители увидят Ивана Айвазовского не только как художника, но и как мецената, путешественника и человека, интересующегося археологией. Лектор представит работы мастера, помимо знаменитых морских пейзажей, и расскажет о его жизни за пределами мастерской в Феодосии.

Хранитель фонда редкой книги Ольга Еренцова поделится секретом феноменальной работоспособности великого мастера и расскажет о его уникальной технике письма по памяти.

Начало лекции запланировано на 18:00. Возрастное ограничение мероприятия — 12+.

Подробная информация размещена на сайте Серпуховского историко-художественного музея.