В «Новом Иерусалиме» пройдет лекция о царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне

В музее «Новый Иерусалим» в Истре 12 июля состоится лекция «Премудрая двоица — царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон». Лекция посвящена проблеме взаимоотношений светской и духовной власти в XVII веке.

Ведущий научный сотрудник исторического отдела музея Наталья Солохина расскажет о периоде дружбы и взаимопонимания царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, а также о возникновении феномена «премудрая двоица» в русской истории. Слушатели узнают об основной идее царя и патриарха «о вселенском московском православном царстве», которая выразилась в собирании православных святынь и расширении монастырского строительства.

Лекция также раскроет драматичный финал этого союза. Посетители узнают, как появление Соборного уложения 1649 года и Монастырского приказа стали разрушать взаимодействие государства и церкви, а позднее разногласия переросли в открытую борьбу.

Начало лекции в 13:00. Возрастное ограничение 12+. Подробная информация и билеты размещены на сайте Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим».