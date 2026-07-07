Лаборатория текста для школьников и студентов пройдет в музее «Новый Иерусалим»

С 17 по 19 июля в музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет лаборатория текста «Так и запишем: в поисках смысла». Старшие школьники и студенты получат возможность попробовать себя в писательском деле и исследовать различные литературные жанры.

Участникам предстоит изучить выставку Константина Горбатова, постоянную экспозицию музея, а также его архитектуру и территорию вокруг. На основе своих наблюдений они будут учиться воплощать идеи в замысел.

Итогом лаборатории станет издание альманаха, посвященного теме путешествий в пространстве и времени, а также теплым воспоминаниям о лете.

17 июля пройдет занятие «Путешествие: письмо, которое не отправили». Участники познакомятся с выставкой «(НЕ)известный Константин Горбатов» и узнают, как писатели формируют пространство.

18 июля состоится занятие «Сломанный хронометр: дневник путешественника во времени». Ребята выяснят, как предметы ушедших эпох могут раскрыть культуру и историю целого народа, и узнают приемы, с помощью которых писатели работают со временем.

19 июля пройдет занятие «Самое необычное лето в моей жизни: создание замысла театральной пьесы». Участники отправятся в арт-медиацию по музею и его окрестностям, чтобы увидеть «свое» лето и придумать авторское высказывание для театральной пьесы.

Вести занятия будут Арина Гундрова — заместитель генерального директора Музея «Новый Иерусалим»; Александра Подольская — старший научный сотрудник Музея «Новый Иерусалим»; Ирина Волкова — старший научный сотрудник Музея «Новый Иерусалим»; Тимофей Коробкин — ведущий книжного клуба «По диагонали» Музея «Новый Иерусалим».

Подробная информация и билеты — на сайте Музея «Новый Иерусалим».