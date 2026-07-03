Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет в Истре с 8 по 12 июля

С 8 по 12 июля в Государственном историко-художественном Музее «Новый Иерусалим» пройдет IX Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей». Он посвящен 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

Организаторы фестиваля — Музей «Новый Иерусалим» и Московская областная филармония при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

«Лето. Музыка. Музей» — это событие, которое зрители ценят за единство классической музыки в превосходном исполнении, изобразительного искусства и потрясающего вида, который открывает просторы Русской Палестины. Главная тема фестиваля каждый год подчеркивает это триединство.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что такие мероприятия стоит посещать, чтобы восхищаться богатством культурного наследия страны и талантливыми композиторами.

Концерты проходят под открытым небом на территории музея «Новый Иерусалим» с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Для гостей фестиваля открыты выставки музея.

В числе участников фестиваля 2026 года — Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Российский национальный оркестр, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, дирижеры Дмитрий Юровский, Федор Безносиков, Филипп Чижевский и виолончелист Александр Рудин.

Перед концертами пройдут беседы, посвященные Дмитрию Шостаковичу. Ведущие музыкальных превью к концертам — Дмитрий Юровский и Ада Айнбиндер, музыковед, кандидат искусствоведения, автор многочисленных работ по истории музыки.