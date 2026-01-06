В Музее истории города Лобня встречают Рождество

В Музее истории города Лобня прошла праздничная программа «Встречаем Рождество». В мероприятии, организованном для всех желающих, уже приняли участие семьи и дети из некоммерческой организации «Добрология».

Гостям рассказали об истории и символах праздника: рождественской ели, Вифлеемской звезде и священных дарах. Дети и взрослые разучивали традиционные колядки, раскрашивали новогодние подвески и устроили шествие со звездой.

В завершение программы для участников организовали чаепитие со сладостями. Напомним, некоммерческая организация «Добрология» занимается поддержкой семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и объединяет 80 семей из Лобни.