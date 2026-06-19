В музее Ликино-Дулева открылась новая экспозиция, посвященная Николаю Тарасову

В краеведческом музее города Ликино-Дулево начала работу новая экспозиция. Она посвящена жизни и деятельности выдающегося советского государственного деятеля Николая Тарасова.

Более пятидесяти экспонатов рассказывают о жизненном пути Николая Никифоровича. Он родился в деревне Ионово, которая находится на границе с Ликино-Дулево. Свою карьеру начал на прядильных фабриках Орехово-Зуевского хлопчатобумажного комбината, пройдя все ступени производства — от мастера и начальника цеха до заведующего фабрикой.

В 1965 году Николай Тарасов был назначен министром легкой промышленности СССР и руководил отраслью более двадцати лет. За свои заслуги был удостоен высоких государственных наград и избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Как рассказала сотрудница музея Елена Юрова, экспозицию удалось собрать благодаря помощи сына Николая Тарасова — Евгения. Он передал в дар музею фотографии, документы и личные вещи отца.

Посетить экспозицию можно бесплатно со вторника по воскресенье с десяти до семнадцати часов. Музей расположен по адресу: город Ликино-Дулево, Советская улица, дом 34. Выставка продлится до осени и, возможно, станет постоянно действующей.