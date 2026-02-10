В Можайском округе растет число вакцинированных против пневмококковой инфекции

Жители Можайского городского округа все активнее выбирают вакцинацию как способ защиты от пневмококковой инфекции. За минувший год прививку сделали 1826 человек, а в первом месяце 2026 года — еще 43 человека.

Фельдшер Можайской больницы Ольга Шкварчук подчеркивает, что пневмококковая инфекция — это причина таких серьезных заболеваний, как пневмония, менингит, отит и синусит. Она особенно опасна для детей первых лет жизни, людей старше 55 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Прививку можно сделать: * в поликлинике больницы (прививочный кабинет № 206) в будние дни с 08:15 до 13:00 и с 13:45 до 15:45; по пятницам — с 08:15 до 13:00; * детям в кабинетах № 200 и № 201 детской поликлиники; * жителям сел и деревень округа в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.

Перед вакцинацией обязателен осмотр у врача: для взрослых в кабинете № 216 (без предварительной записи). При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Для детей — у педиатра. В соответствии с российским календарем вакцинаций, прививка от пневмококковой инфекции обязательна для всех детей до 5 лет.