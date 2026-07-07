Школу «Созвездие Вента» в Можайске капитально отремонтируют к 1 сентября

В деревне Мокрое Можайского округа продолжается капитальный ремонт школы «Созвездие Вента». На данный момент готовность объекта превысила 65%, как сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона во вторник.

На объекте задействовано более 50 человек и 5 единиц техники. Строители закончили демонтажные работы и теперь занимаются общестроительными и отделочными работами. Они также ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные системы и благоустраивают прилегающую территорию.

Здание школы, построенное в 1969 году, ждет обновление фасада и входной группы. Планируются кровельные работы и внутренняя отделка помещений. Кроме того, будут заменены инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. В рамках капитального ремонта школа получит новую мебель, а территория вокруг нее будет благоустроена.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.