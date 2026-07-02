В Можайском округе обновили оборудование на водозаборном узле

В центральной усадьбе Александрово под Можайском сотрудники «Мособлтепло» заменили колонну на водозаборном узле. Это было сделано для повышения надежности системы и стабильности подачи ресурса. Объект обеспечивает чистой питьевой водой около тысячи местных жителей.

По информации ресурсоснабжающей организации, колонна на водозаборном узле — ключевой элемент системы подачи воды. Она представляет собой вертикальную водоподъемную трубу со встроенным клапаном, которая поднимает воду из скважины на поверхность.

Ранее специалисты «Мособлтепло» также провели работы по промывке и дезинфекции резервуара чистой воды на ВЗУ-1 в Можайске. Его объем составляет 1 000 м³, а объект обслуживает более семи тысяч жителей. Всего к началу осенне-зимнего периода предстоит промыть 24 резервуара.