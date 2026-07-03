В МОЦОМД призвали подростков отказаться от зацепинга из-за роста тяжелых травм

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) призвали подростков отказаться от зацепинга, напомнив, что подобные развлечения нередко заканчиваются смертью или тяжелой инвалидностью. Обращение опубликовали в официальном телеграм-канале медучреждения.

Медики отметили, что детская больница МОЦОМД принимает пострадавших зацеперов со всего Подмосковья. По словам специалистов, число таких пациентов остается высоким, а многие получают критические ожоги и множественные травмы после поражения электрическим током или падения с движущегося поезда.

«Поезд — это не машина. Если ты сорвешься, ударишься о рельсы. Твое тело ломается, как сухая ветка. Врачи не соберут обратно», — указали в обращении к подросткам и их родителям.

Врачи также напомнили, что контактная сеть железной дороги находится под напряжением 27 тысяч вольт. При этом смертельный удар током можно получить, даже не прикасаясь к проводам: электрическая дуга способна перекинуться через воздух.

«Зацепинг не делает тебя героем. Одно неверное движение — и ты не существуешь», — подчеркнули авторы обращения.

Как сообщили 360.ru в пресс-службе МОЦОМД, проблема остается крайне актуальной. В единственное в Подмосковье специализированное ожоговое отделение регулярно доставляют подростков, пострадавших во время опасных поездок на крышах и сцепках поездов.

«Много. И случаи очень страшные. Всех везут к нам, а кто-то и не доезжает — умирает по дороге. Ток сжигает все внутренности. Сначала дети проходят реанимацию — стадия выживания, затем ожоговое отделение — стадия восстановления и сохранения. Лечение занимает два-три месяца, а иногда и полгода», — рассказала руководитель пресс-службы центра Ирина Урсул.

Врачи призвали родителей открыто говорить с детьми об опасности зацепинга, объясняя не абстрактные риски, а реальные последствия таких поездок: тяжелые ожоги, ампутации, инвалидность и гибель. По мнению специалистов, подобные разговоры могут предотвратить трагедию.