В «Мособлэнерго» завершился практикум по внедрению искусственного интеллекта

В компании «Мособлэнерго» прошел двухдневный обучающий практикум, посвященный использованию искусственного интеллекта (ИИ) в работе. Представители ключевых производственных отделений осваивали современные инструменты ИИ для решения реальных задач.

На практикуме участники научились работать с нейросетями, освоили промптинг и разобрали кейсы в сфере документооборота и аналитики данных. Они создали собственных ИИ-ассистентов для автоматизации подготовки документов и освоили технологию умного поиска по внутренним документам с использованием RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Также участники практикума познакомились с ИИ-агентами, которые выдают не разовые ответы, а целые цепочки взаимосвязанных действий. Кроме того, они освоили вайб-кодинг и создали собственные инструменты для формирования дорожной карты проектов.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что внедрение ИИ в «Мособлэнерго» рассматривается как инструмент повышения производительности. Он отметил, что теперь планирование ремонтных кампаний, распределение ресурсов и контроль сроков могут занимать меньше времени благодаря использованию ИИ.

Практикум по внедрению искусственного интеллекта прошел в «Мособлэнерго» впервые. Его модератором и ведущим выступил кандидат технических наук, практикующий эксперт по ИИ-трансформации Ринат Фатхутдинов. Полученные навыки позволят существенно повысить эффективность управленческих и производственных процессов компании.