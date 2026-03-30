В «Мособлэнерго» обсудили внедрение искусственного интеллекта

В компании «Мособлэнерго» состоялась рабочая встреча, посвященная интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и систем автоматизации в деятельность участников инфраструктурного и регуляторного контура Московской области.

В мероприятии приняли участие заместители руководителей центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и подведомственных им учреждений.

Первый вице-губернатор Московской области — председатель Правительства Московской области Ильдар Габдрахманов подчеркнул актуальность организации подобных профессиональных диалогов.

Главной целью встречи стала передача реального прикладного опыта между участниками диалога. Обсуждались уже реализованные инициативы, результаты внедрения цифровых инструментов и подходы, которые могут быть масштабированы в других организациях.

Участники обсудили возможности применения ИИ в корпоративном управлении, закупочной деятельности, работе с нормативной базой, производственных и управленческих процессах, а также в сфере работы с персоналом.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул: «Сегодня цифровизация и искусственный интеллект — это не просто инструменты оптимизации, а необходимость, продиктованная ростом нагрузки на инфраструктуру».

По итогам обсуждения участники сошлись во мнении, что в отсутствие сформированного правового поля передача задачи искусственному интеллекту не означает передачи ответственности, поэтому обязательной верификации результатов специалистом остается ключевым условием внедрения.