В МосОблЕИРЦ рассказали, как узнать номер лицевого счета без квитанции

У каждого клиента расчетного центра есть уникальный номер лицевого счета, состоящий из восьми цифр. Как его узнать, если квитанции нет под рукой, рассказали в Службе корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Номер нужен для регистрации в личном кабинете, оплаты коммунальных услуг и передачи показаний. Зная его, можно оплачивать счета, передавать показания и заказывать услуги, не выходя из дома.

Самый простой способ узнать его без квитанции — через чат на сайте мособлеирц.рф: нажать на оранжевый значок чата, ввести запрос и указать адрес. При необходимости чат-бот соединит со специалистом расчетного центра. Также информацию можно узнать в клиентских офисах МосОблЕИРЦ и по телефону 8 499 444-01-00.