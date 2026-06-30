В МосОблЕИРЦ напомнили, как избавиться от чужих счетов за ЖКУ после переезда

Коммунальные счета после переезда могут продолжать поступать по старому адресу прежнему хозяину в личный кабинет , на электронную почту или в приложении банка. В расчетном центре Подмосковья рассказали, как избежать этой ситуации.

К заявке следует приложить подтверждающие документы: выписку из ЕГРН, договор социального найма или справку о зарегистрированных жильцах. Инициировать процедуру может как новый, так и прежний собственник. После обработки обращения платежные документы будут направляться только актуальному владельцу жилья.

Если в личном кабинете привязано несколько лицевых счетов, неактуальный можно открепить в профиле — для этого достаточно перейти в раздел «Моя недвижимость». Дополнительно рекомендуется отключить дублирующие уведомления в приложении банка, а при затруднениях стоит обратиться в службу поддержки банка.

Для отказа от бумажных квитанций предусмотрена подписка на электронные платежные документы. Ее оформляют в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» через раздел «Платежи» — «Получать платежные документы в электронном виде».

При возникновении вопросов жители могут воспользоваться видеоконсультацией, направить обращение через личный кабинет либо позвонить по телефону +7 (499) 444-01-00. Пошаговую инструкцию по смене владельца счета можно найти на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Поддержка клиентов» — «Как получить ЖК-услуги».