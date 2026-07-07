Подмосковье стало лауреатом всероссийского конкурса почтальонов

В столице прошел межрегиональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Почты России». Первое место занял почтальон из Москвы, второе — из Московской области. Также определили лучшего водителя.

За звание лучших соревновались сотрудники почты из 15 регионов Юга, Черноземья и Центра страны. Первое место и звание «Лучший почтальон» получил Андрей Мельник, работающий на Даниловском участке доставки пенсий и пособий в ЮАО. Второе место заняла Ирина Марченко, почтальон Дмитровского почтамта Московской области. Лучшим водителем стал Алексей Черников из Наро-Фоминска.

В соревнованиях приняли участие 73 сотрудника, которые стали победителями в региональных этапах в своих филиалах. Лучших определяли по пяти основным почтовым профессиям: начальник отделения, оператор, почтальон, сортировщик и водитель. Конкурсные состязания включали два этапа: теоретический и практический. Участники сдавали тесты на знание внутренних регламентов, правил обработки отправлений и финансовой отчетности, а затем выполняли рабочие задачи на скорость и точность.

«Конкурс профмастерства позволяет не только выявить лучших в своем деле, но и показывает, сколько опытных, целеустремленных и ответственных почтовиков трудятся в компании», — отметила директор группы регионов «Москва и Черноземье» Почты России Ксения Ефимова.

Все победители примут участие в финале Всероссийского конкурса профмастерства Почты России осенью этого года в Москве.